Таку думку в ефірі 24 каналу висловила радниця голови правління "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук. Вона вважає, що ця угода підтримує розвиток монополії російського "Газпрому" в Європі.
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"Я думаю, що домовленості між США та Німеччиною насправді не відповідають демократичним принципам та тим принципам, що задекларовані країнами Євросоюзу", – зазначила Заліщук.
Нові виклики та загрози
Також, за її словами, угода зменшує безпекові запобіжники проти агресії Росії і в Україні, і в Східній Європи. Саме тому це створює нові виклики та загрози не лише для України.
Угода не відповідає на головне питання. Як США та Євросоюз реагуватиме на можливе продовження агресії Росії в Україні,
– зауважила радниця Юрія Вітренка.
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Заліщук: Угода викликає сумніви
В заяві сказано, що Німеччина вдаватиметься до інструментів, які призупинять транзит через "Північний потік-2", якщо Кремль вдаватиметься до ескалаційних дії.
Це викликає сумніви. Ми очікуємо парламентських виборів Німеччина, зміниться уряд і їхня політика та позиція може значно відрізнятися,
– сказала Заліщук.
Вона також вважає, що Росія може використовувати різні диверсійні засоби, які призупинять транзит через Україну. "В Європи буде вибір: або санкції щодо Кремля, або мерзнути в Європі. Зрозуміло, яким буде вибір", – зазначила радниця.
Заліщук підсумувала, що Україна не повинна зупинити свою протидію запуску "Північного потоку-2". В України є низка інструментів у юридичній площині для продовження протистояння.
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Угода США і Німеччини: коротко
- Про укладення угоди між США та Німеччиною стало відомо 21 липня. Головна домовленість – газопровід таки добудують.
- Водночас Німеччина повинна домогтися продовження договору про транзит газу ще на 10 років – такою є нібито перевага для України.
- Згідно з документом, Німеччина має організувати "зелений фонд", щоб підтримати енергобезпеку України. Його розмір – 1 мільярд доларів.
- У Меркель зауважили, що впроваджуватимуть санкції, якщо Москва продовжить "шкідливу активність".