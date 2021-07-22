Вітренко не розуміє, як Німеччина може гарантувати транзит газу через Україну, якщо вона його не видобуває та не подає газ з території Росії.
До речі Байден заявив, що "Північний потік-2" було неможливо зупинити
Чиновник зазначив, що не можна вірити навіть тому, що Росія сама обіцяє.
Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум № 2 для нас не є чимось привабливим,
– сказав Вітренко.
Він нагадав, що особисто вів переговори з "Газпромом" та підписував контракт на транзит. За його словами, зазвичай росіяни приходять на переговори і кажуть, що "ми не знаємо про що ви і з ким говорили без нас".
Що таке Будапештський меморандум?Це міжнародна угода, яку уклали 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Домовленість містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.
Що цьому передувало
- США та Німеччина уклали угоду про "Північний потік-2". Відтак газопровід таки добудують.
- Україні пообіцяли, що Німеччина домагатиметься продовження договору про транзит газу ще на 10 років.
- Також Німеччина має організувати "зелений фонд" розміром 1 мільярд доларів, щоб підтримати енергобезпеку України. Берлін надасть близько 200 мільйонів євро.
- Якщо Москва продовжить "шкідливу активність", у Меркель пригрозили санкціями.