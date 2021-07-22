Витренко не понимает, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину, если она его не добывает и не подает газ с территории России.

Кстати Байден заявил, что "Северный поток-2" было невозможно остановить

Чиновник отметил, что нельзя верить даже тому, что Россия сама обещает.

Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум №2 для нас не является чем-то привлекательным,

– сказал Витренко.

Он напомнил, что лично вел переговоры с "Газпромом" и подписывал контракт на транзит. По его словам, обычно россияне приходят на переговоры и говорят, что "мы не знаем о чем вы и с кем говорили без нас".

Что такое Будапештский меморандум? Это международное соглашение, которое заключили 5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания о неядерном статусе Украины. Договоренность содержит пункты, которые дают гарантии суверенитета и безопасности Украине.

Что этому предшествовало