Витренко не понимает, как Германия может гарантировать транзит газа через Украину, если она его не добывает и не подает газ с территории России.
Кстати Байден заявил, что "Северный поток-2" было невозможно остановить
Чиновник отметил, что нельзя верить даже тому, что Россия сама обещает.
Украина уже имела Будапештский меморандум, на который она рассчитывала как на гарантию безопасности. Будапештский меморандум №2 для нас не является чем-то привлекательным,
– сказал Витренко.
Он напомнил, что лично вел переговоры с "Газпромом" и подписывал контракт на транзит. По его словам, обычно россияне приходят на переговоры и говорят, что "мы не знаем о чем вы и с кем говорили без нас".
Что такое Будапештский меморандум?Это международное соглашение, которое заключили 5 декабря 1994 года Украина, США, Россия и Великобритания о неядерном статусе Украины. Договоренность содержит пункты, которые дают гарантии суверенитета и безопасности Украине.
Что этому предшествовало
- США и Германия заключили соглашение о "Северном потоке-2". Поэтому газопровод все же достроят.
- Украине пообещали, что Германия будет добиваться продления договора о транзите газа еще на 10 лет.
- Также Германия должна организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин предоставит около 200 миллионов евро.
- Если Москва продолжит "вредную активность", у Меркель пригрозили санкциями.