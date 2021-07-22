Цю заяву Байден зробив після оприлюднення американсько-німецької угоди щодо "Північного потоку-2". Німеччина взяла зобов'язання відповісти Росії, якщо буде необхідність.

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Байден згадав про зустріч з Путіним

Байден сказав, що повністю усвідомив, що є главою американської адміністрації при зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Сидячи навпроти Путіна, я відчув, що він розуміє, ким я є, А я розумію, хто він такий... Я вперше відчув, що перебуваю в адміністрації, яка є лідером вільного світу,

– зауважив політик.

Байден додав, що Путін знає, коли американський президент щось говорить, то може це зробити.

Угода Німеччини та США про "Північний потік-2"