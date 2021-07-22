Это заявление Байден сделал после обнародования американо-германского соглашения по "Северному потоку-2". Германия взяла обязательство ответить России, если будет необходимость.
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Байден вспомнил о встрече с Путиным
Байден сказал, что полностью осознал, что является главой американской администрации при встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Сидя напротив Путина, я почувствовал, что он понимает, кем я являюсь, а я понимаю, кто он такой... Я впервые почувствовал, что нахожусь в администрации, которая является лидером свободного мира,
– заметил политик.
Байден добавил, что Путин знает: когда американский президент что-то говорит, то может это сделать.
Соглашение Германии и США о "Северном потоке-2"
- Штаты и Германия фактически дали "зеленый свет" для завершения строительства газопровода.
- Пообещали некоторые гарантии для Украины. Например, Германия должна организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин предоставит около 200 миллионов евро.
- Также Германия уверяет, что будет добиваться продления договора между Украиной и Россией о транзите газа еще на 10 лет.
- Если Москва продолжит "вредную активность", у Меркель пригрозили санкциями.
- Украина возмутилась такими договоренностями. Министерство иностранных дел Украины направило ноты в Брюссель и Берлин. Киев инициирует консультации с Еврокомиссией.