Когда могут ввести санкции
Если Россия попытается использовать энергию как оружие или совершить новые агрессивные действия против Украины, то ей грозят ограничения. О такой реакции в Европейском союзе будет ходатайствовать правительство Германии.
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Санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.
Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский Союз для принятия эффективных мер (в случае агрессии России – 24 канал), включая санкции,
– говорится в соглашении.
В документе отметили, что Россия не должна использовать ни один трубопровод для достижения агрессивных политических целей.
Что известно о соглашении США и Германии по "Северному потоку-2"
- 21 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель обнародовали общую позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2". Политики договорились, что Киев должен получить гарантии сохранения транзита газа после запуска трубы.
- Согласно договору, Берлин будет настаивать на продлении договора о транзите газа через Украину на 10 лет. Отметим, он теряет силу в 2024 году.
- В ответ Министерство иностранных дел направило ноты в Брюссель и Берлин. Министр Дмитрий Кулеба отметил, что "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС.
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