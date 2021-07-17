К согласию пришли заместитель руководителя ОП Андрей Сибига и госсекретарь канцелярии президента Польши, руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох. Политики поговорили по телефону.
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Украина и Польша имеют общую позицию по российскому газопроводу
Политики обсудили ситуацию по строительству Россией газопровода "Северный поток-2". В частности они констатировали единство позиции, что этот проект представляет прежде всего угрозу безопасности для всей Европы.
"Северный поток-2" – это геополитическое оружие России, которое будет использоваться агрессором против западного демократического мира,
– подытожил Андрей Сибига.
Поэтому он подчеркнул важность дальнейшей скоординированной деятельности, чтобы противодействовать его запуску.
Вероятный запуск "Северного потока-2": что известно
- Газопровод России строят в обход Украины. Если его достроят, то наше государство будет терять миллиарды долларов.
- США и Германия начали говорить о возможных компенсациях Киеву за потерянный транзит.
- Во время недавней встречи канцлера Германии с президентом США также обсуждали и "Северный поток-2". После этого Владимир Зеленский заявил, что нам нужна конкретика.
- 15 июля в Германии заявили, что выступают против его использования, как геополитического инструмента против Украины.