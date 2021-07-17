К согласию пришли заместитель руководителя ОП Андрей Сибига и госсекретарь канцелярии президента Польши, руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох. Политики поговорили по телефону.

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Украина и Польша имеют общую позицию по российскому газопроводу

Политики обсудили ситуацию по строительству Россией газопровода "Северный поток-2". В частности они констатировали единство позиции, что этот проект представляет прежде всего угрозу безопасности для всей Европы.

"Северный поток-2" – это геополитическое оружие России, которое будет использоваться агрессором против западного демократического мира,

– подытожил Андрей Сибига.

Поэтому он подчеркнул важность дальнейшей скоординированной деятельности, чтобы противодействовать его запуску.

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