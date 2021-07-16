Американский президент снова объяснил, почему был против новых санкций против газопровода. Заявление он сделал во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Байден о санкциях и "Северном потоке-2"

Лидер США отметил, что к тому моменту, как он стал президентом, трубопровод был завершен на 90%.

Вводить санкции не имело никакого смысла,

– заявил Байден.

По его словам, вместо этого нужно было работать с Германией над шагами на случай, если Россия прибегнет к шантажу Украины.

Политик также подчеркнул, что он и Меркель убеждены: Россия не должна использовать энергетику как оружие, чтобы заставлять соседей, или им угрожать.

Встреча Байдена и Меркель: что известно

Джо Байден и Ангела Меркель 15 июля провели встречу в Белом доме, после которой дали совместную пресс-конференцию.

Президент США подчеркнул, что обе страны будут действовать в партнерстве для обеспечения энергетической безопасности в мире. Они также едины в защите восточного фланга НАТО против российской агрессии.

Кроме того, Берлин и Вашингтон обсудят определенные меры, призванные избежать убытков Украины от запуска "Северного потока-2".

Меркель же добавила, что Украина должна остаться страной, которая осуществляет транзит газа. "Северный поток-2" – это дополнительный проект, который не изменит украинскую газотранспортную систему.

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