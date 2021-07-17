Згоди дійшли заступник керівника ОП Андрій Сибіга та держсекретар канцелярії президента Польщі, керівник Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох. Політики поговорили телефоном.
До теми Не було сенсу, – Байден про відмову від нових санкцій проти "Північного потоку-2"
Україна та Польща мають спільну позицію щодо російського газопроводу
Політики обговорили ситуацію щодо будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2". Зокрема вони констатували єдність позиції, що цей проєкт становить насамперед безпекову загрозу для всієї Європи.
"Північний потік-2" – це геополітична зброя Росії, що буде використовуватися агресором проти західного демократичного світу,
– підсумував Андрій Сибіга.
Тому він наголосив на важливості подальшої скоординованої діяльності, щоб протидіяти його запуску.
Ймовірний запуск "Північного потоку-2": що відомо
- Газопровід Росії будують в обхід України. Якщо його добудують, то наша держава втрачатиме мільярди доларів.
- США та Німеччина почали говорити про можливі компенсації Києву за втрачений транзит.
- Під час нещодавньої зустрічі канцлерки Німеччини з президентом США також обговорювали й "Північний потік-2". Після цього Володимир Зеленський заявив, що нам потрібна конкретика.
- 15 липня у Німеччині заявили, що виступають проти його використання, як геополітичного інструменту проти України.