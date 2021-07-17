Згоди дійшли заступник керівника ОП Андрій Сибіга та держсекретар канцелярії президента Польщі, керівник Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох. Політики поговорили телефоном.

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Україна та Польща мають спільну позицію щодо російського газопроводу

Політики обговорили ситуацію щодо будівництва Росією газопроводу "Північний потік-2". Зокрема вони констатували єдність позиції, що цей проєкт становить насамперед безпекову загрозу для всієї Європи.

"Північний потік-2" – це геополітична зброя Росії, що буде використовуватися агресором проти західного демократичного світу,

– підсумував Андрій Сибіга.

Тому він наголосив на важливості подальшої скоординованої діяльності, щоб протидіяти його запуску.

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