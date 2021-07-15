Про це заявив лідер керівної партії і ймовірний наступник Ангели Меркель на посаді канцлера Армін Лашет. Він назвав проєкт економічним і заявив, що газопровід не повинен зневоднювати Україну.

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За словами політика, Німеччина у майбутньому потребуватиме все більших обсягів газу. Для країни не важливо, чи надходитиме він транзитом через українську ГТС чи через "Північний потік-2".

Уникнення ризиків для України через запуск "Північного потоку-2"

Лашет заявив, що після завершення зведення "Північного потоку-2" можна буде поставити вимогу, що газогін не можна використовувати у геополітичних цілях. Відповідні ризики можна врегулювати при видачі чергового дозволу від Європейського Союзу.

"Це було обумовлено. Федеральна канцлерка це гарантувала. Трубопровід буде, можливо, в серпні – вересні готовий. Тоді знову потрібно видати новий європейський дозвіл, щоб газ зміг текти. Відтак можна поставити умову, що не можна його використовувати в геополітичних цілях", – наголосив Лашет.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід Росії, який будують в обхід України. Якщо його добудують, то наша держава втрачатиме мільярди доларів. Сполучені Штати Америки та Німеччина почали говорити про можливі компенсації Києву за втрачений транзит.

Також дипломат звернув увагу на висловлювання Президента України Володимира Зеленського. Він говорив про втрати від відсутності газового транзиту через Україну. Лашет відповів українському лідеру, заявивши, що людям необхідно буде більше газу в наступні роки.

Попри свої побоювання щодо України, Лашет не виступає проти добудови газопроводу. "У Західній Європі все більше країн відмовляються (від енергоресурсів – 24 канал). Потрібно ухвалювати рішення, тому "Північний потік-2" це проєкт, якому я говорю: "Добре". Я його не забороняю", – додав політик.

Позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2"