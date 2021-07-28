Об этом сообщила вице-глава Сейма Малгожата Госевская. Политик подчеркнула, что с проблемой запуска российского трубопровода Украина не может остаться одна.

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Говорится об энергетической безопасности не только Украины, но и Европы

Госевская подчеркнула, что несмотря на то, что сейчас война – за тысячу километров от Польши, это не значит, что она не приблизится к польской границе.

В России – сложные внутренние проблемы

Что касается России, то у нее есть сложные внутренние проблемы – экономического характера, поэтому европейские страны должны быть подготовлены к эскалации ситуации. Касательно "Северного потока-2", то говорится об энергетической безопасности не только Украины, но и Центрально-Восточной Европы.

Важно! Госевская отметила, что Украина и другие регионы считают себя обманутыми из-за соглашения насчет российского проекта, которое заключили США и Германия.

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