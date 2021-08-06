Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау в інтерв'ю.
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Це інструмент російської диверсії, – Рау
Протягом 18 років усі польські уряди дотримувалися думки, що "Північний потік" – це інструмент російської диверсії, покликаний зламати єдність Заходу, Європейського Союзу та НАТО,
– сказав Рау.
У Польщі розкритикували угоду між США та Німеччиною
Раніше у Польщі уже розкритикували угоду щодо російського проєкту, підписану США та Німеччиною. Прессекретар польського президента Блажей Спихальський зауважив, що це – порушення європейської солідарності у сфері енергетичної політики.
У Варшаві не сумніваються, що запуск трубопроводу матиме величезний вплив на європейський газовий ринок.
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Коротко про останні події навколо скандального трубопроводу
- 21 липня Меркель та Байден узгодили свою позицію щодо "Північного потоку-2".
- Україна має отримати гарантії щодо транзиту газу. Також Німеччина зобов'язалась ініціювати санкції у випадку порушень Росії.
- У Верховній Раді звернулись до країн ЄС та США з проханням посприяти зупинці запуску трубопроводу.
- Тим часом компанія-оператор заявила, що трубопровід готовий на 99%.