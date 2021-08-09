"Заява США та Німеччини немає жодних зобов'язань", – посол Росії

Сергій Нечаєв наголосив, що заява Вашингтона та Берліна не має юридичної сили. Вона, мовляв, ні до чого не зобов'язує підписантів.

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Мовиться про спільну заяву, вона не є документом, який юридично зобов'язує підписантів. Для Росії, яка не брала участь у її підготовці, жодних конкретних зобов’язань вона тим більше не несе,

– сказав посол Росії.

Що відомо про заяву Меркель і Байдена

21 липня президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель оприлюднили спільну позицію щодо російського "Північного потоку-2".

У ній вони окреслили гарантії для України у разі запуску газопроводу. Зокрема, Києву мають продовжити договір про транзит газу через Україну ще на 10 років.

Крім того, у випадку порушень Росією, Німеччина ініціює проти країни санкції Євросоюзу.

Після того Верховна Рада звернулася до країн ЄС та США з проханням посприяти зупинці запуску "Північного потоку-2".

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