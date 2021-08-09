Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив німецький політолог Андреас Умланд. Він не вірить, що позиція Німеччини щодо "Північного потоку-2" зміниться.

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"Я боюсь, що позиція Німеччини в цьому питанні навряд чи зміниться, навіть після зміни влади і нової коаліції. Буде найбільша проблема німецько-українських відносин. Це буде, можливо, найбільшим викликом під час візиту Меркель у Київ", – зазначив Умланд.

Є підозра, що просування у цьому питанні не буде, тому в політолога немає великих очікувань щодо цього візиту.

Найімовірніше, буде оголошення німецької та української позиції та прощальний візит Меркель у Київ,

– заявив Умланд.

Він також додав, що, на жаль, німецька політика сформувалась так, що вирішальні еліти зараз підтримують проєкт "Північний потік-2".

Умланд: Не бачу простору для компромісу

Політолога здивувало те, що у Німеччині знову заговорили про формулу Штайнмаєра. Зокрема, Меркель закликала закріпити її в українському законодавстві.

"Я хочу помилятися. Можливо, буде якийсь крок вперед. Однак в цих 2 найголовніших питаннях німецька і українська позиція різняться настільки, що я не бачу простору для компромісу", – підсумував Умланд.

Довідка. Згідно з формулою, Верховна Рада має ухвалити новий закон. У ньому мовитиметься про особливий порядок місцевого самоврядування на території окремих районів Донеччини та Луганщини. Віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що це можливо, якщо це буде єдиною умовою для початку врегулювання ситуації на Донбасі.

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