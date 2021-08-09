Однак наразі невідомо, про що саме говоритимуть лідери держав. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело.
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Одна з тем "Північний потік-2"
Ймовірно, однією з тем зустрічі Ангели Меркель і Володимира Зеленського, попопередньо запланованованої на 22 серпня, може стати "Північний потік-2".
- Нещодавно у МЗС Росії заявили, що будівництво газопроводу перебуває на фінальній стадії і завершення робіт залишилося деклька тижнів.
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