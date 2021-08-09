Водночас зазначили, що домовленість США та Німеччини ніяк не вплине на темпи. Про це повідомив посол Росії у німецькій країні Сергій Нечаєв.

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За його словами, Вашингтон і Берлін "не укладали угоду щодо газопроводу, а були лише заяви".

Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення "Північного потоку-2". Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні,
– сказав він.

Варто зазначити, що дипломати дев'ятьох країн оприлюднили спільну заяву проти "Північного потоку-2". Вони вимагають:

  • Не допустити запуск російського газопроводу.
  • Посилити обороноздатність України й надати план її вступу до ЄС НАТО.

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