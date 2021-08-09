Водночас зазначили, що домовленість США та Німеччини ніяк не вплине на темпи. Про це повідомив посол Росії у німецькій країні Сергій Нечаєв.
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За його словами, Вашингтон і Берлін "не укладали угоду щодо газопроводу, а були лише заяви".
Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення "Північного потоку-2". Будівельні роботи перебувають на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні,
– сказав він.
Варто зазначити, що дипломати дев'ятьох країн оприлюднили спільну заяву проти "Північного потоку-2". Вони вимагають:
- Не допустити запуск російського газопроводу.
- Посилити обороноздатність України й надати план її вступу до ЄС НАТО.
"Північний потік-2": що наразі відомо
- США та Німеччина 21 липня 2021 року підписали угоду про запуск "Північного потоку-2". Документ розкритикували в Європарламенті.
- Представники МЗС Польщі та України виступили зі спільною заявою про те, що країни спільно протистоятимуть запуску газогону.
- Радник глави ОП Тимофій Милованов переконаний, що у разі запуску трубопроводу Україна втрачатиме близько 1,5 мільярда доларів.
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