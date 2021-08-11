Такое мнение высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он считает, что участие канцлера в саммите необходимо.

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"Если канцлер Германии не будет принимать участие в Крымской платформе, находясь накануне в Киеве с визитом – это будет наш провал", – заверил Чалый.

Экс-посол ждет громкого заявления Меркель в Киеве

Он надеется, что Меркель в Украине выступит с официальным заявлением и поддержкой Германии в непризнании оккупации Крыма Россией. По словам экс-посла, Меркель очень хорошо знает Украину и была во многих процессах с нами.

Я надеюсь, что ее голос громко прозвучит в Киеве по вопросам, которые так интересуют украинцев,

– подчеркнул Чалый.

Справка. Крымская платформа должна инициировать новые решения для возвращения Крыма. Саммит запланирован 23 августа в Киеве. Участие в нем подтвердили уже 37 стран.

Визит Меркель в Киев: главное

Ангела Меркель приедет в Киев 22 августа, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Какие именно темы будут обсуждать – пока официально неизвестно. Однако, вероятно, это будет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

К слову, Украину также всколыхнуло заявление Меркель о том, что формулу Штайнмайера нужно закрепить в украинском законодательстве. Эту тему, возможно, будут обсуждать тоже.

Чалый о визите Меркель в Украину: смотрите видео