Министр иностранных дел отметил, что количество участников возросло до 37. Об этом он сообщил 10 августа на своей странице в твиттере.

Читайте также "Четкий сигнал поддержки Украины": глава МИД Австрии приедет на саммит Крымской платформы

Три страны подтвердили участие

Сегодня сразу три европейские страны подтвердили участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа,
– написал глава МИД.

Дмитрий Кулеба отметил, что международная поддержка Крымской платформы набирает обороты и добавил, что ждем новых подтверждений.

Что такое Крымская платформа

Крымская платформа – это мероприятия, которые должны систематизировать сделанное и инициировать новые решения для возвращения Крыма.

Проведение саммита анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2020 года. Он пригласил иностранных лидеров присоединиться.

Крымская платформа: последние новости

К теме Мы возвращаем Крым домой, в Украину, – Зеленский о Крымской платформе