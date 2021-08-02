Во время мероприятия наше государство вместе с партнерами подпишет декларацию об общих договоренностях и намерениях. Об этом глава государства сообщил 2 августа, представляя программу празднования 30-летия Независимости.

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Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой – в Украину. Надо навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме. Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в одном случае, когда будет поднимать флаг Украины в Крыму,

– сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас свое участие в саммите на сегодня подтвердили 29 стран. Отдельно:

США, Великобритания, Польша, Турция, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, страны Балтии и другие.

По его словам, также будет много стран Европейского Союза, это "большой, но не окончательный список".