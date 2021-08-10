Міністр закордонних справ зазначив, що кількість учасників зросла до 37. Про це він повідомив 10 серпня на своїй сторінці у твітері.
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Ще три країни підтвердили участь
Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня,
– написав глава МЗС.
Дмитро Кулеба наголосив, що міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів і додав, що чекаємо нових підтверджень.
Що таке Кримська платформаКримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.
Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.
Кримська платформа: останні новини
- Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Окрім цього, буде основне засідання за участі глав міжнародних делегацій.
- Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, Штати підтримують Кримську платформу та тісно співпрацюватимуть з українським урядом.
- В Україні роздумують над тим, щоб "припаркувати" Кримську платформу в рамках Організації Об'єднаних Націй. Адже проводити захід щорічно немає можливості.
До теми Ми повертаємо Крим додому, в Україну, – Зеленський про Кримську платформу