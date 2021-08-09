Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на федеральне міністерство європейських та міжнародних справ австрійської держави.

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Австрія буде представлена на установчому заході Кримської платформи 23 серпня 2021 року в Києві міністром закордонних справ Александером Шалленбергом,

– заявили у МЗС Австрії.

"Цією участю міністра закордонних справ Шалленберга Австрія подає чіткий сигнал про те, що підтримує українську ініціативу зі створення Кримської платформи", – зазначили дипломати.

Австрія вітає Кримську платформу

Наголосили також, що Австрія вітає ініціативу України зібрати разом міжнародну спільноту для того, щоб питання неприпустимої окупації Криму та її наслідків залишалося у міжнародному порядку денному".

"Повага до міжнародного права та територіальної цілісності є наріжним каменем європейського порядку безпеки", – додали у відомстві.

Тому Австрія засуджує окупацію та мілітаризацію Кримського півострова Росією та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів,

– підсумували у міністерстві.

Зверніть увагу! Саміт Кримської платформи повинен відбутися 23 серпня 2021 року в Києві.