Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на федеральне міністерство європейських та міжнародних справ австрійської держави.
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Австрія буде представлена на установчому заході Кримської платформи 23 серпня 2021 року в Києві міністром закордонних справ Александером Шалленбергом,
– заявили у МЗС Австрії.
"Цією участю міністра закордонних справ Шалленберга Австрія подає чіткий сигнал про те, що підтримує українську ініціативу зі створення Кримської платформи", – зазначили дипломати.
Австрія вітає Кримську платформу
Наголосили також, що Австрія вітає ініціативу України зібрати разом міжнародну спільноту для того, щоб питання неприпустимої окупації Криму та її наслідків залишалося у міжнародному порядку денному".
- "Повага до міжнародного права та територіальної цілісності є наріжним каменем європейського порядку безпеки", – додали у відомстві.
Тому Австрія засуджує окупацію та мілітаризацію Кримського півострова Росією та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів,
– підсумували у міністерстві.
Що таке Кримська платформаКримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.
Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.