Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона зауважила, що президент дуже хоче, аби формат Кримської платформи був щорічним.

До теми Не просто як міністр: представник США приїде на Кримську платформу у важливому статусі

Однак немає ресурсів для того, щоб щороку організовувати захід такого масштабу.

Ми думатимемо, як і куди "паркувати" Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Думатимемо над форматами,

– заявила заступниця міністра.

Джапарова: МЗС оперуватиме платформою

Джапарова зазначила, що саме на Міністерство закордонних справ поклали завдання – подальше оперування Кримської платформи, її міжнародного елементу.

За словами заступниці, вже можна побачити результати Кримської платформи:

ухвалення стратегії;

ухвалення закону про корінні народи;

скасування спільної економічної зони;

запуск фронт-офісу під Офісом постійного представника президента України в Криму.

Є дуже багато таких завдань. Я насправді дуже тішусь, мені здається, що це той момент, коли кількість переходить у якість,

– додала вона.

Фінансування платформи

Водночас Джапарова не сказала, яким є обсяг ресурсів, витрачених на проведення саміту. Міністерство згодом все підрахує.

"Фінансування всіх заходів йтиме через Міністерство культури та інформаційної політики. Ми зараз в процесі запуску всіх можливих процедур", – запевнила Джапарова.

Зверніть увагу Участь у саміті Кримської платформи підтвердили вже 29 країн, – Зеленський

Також вона додала, що принципово, аби людина, яка приїхала на саміт, не просто послухала, але і прожила певні речі. Це хочуть реалізувати через мову культури, мистецьких, інтерактивних речей.

"У "Парковому" буде концентрат таких заходів, які ми готуємо з нашими партнерами", – підсумувала вона.

Коротко про Кримську платформу