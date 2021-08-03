Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Вона зауважила, що президент дуже хоче, аби формат Кримської платформи був щорічним.
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Однак немає ресурсів для того, щоб щороку організовувати захід такого масштабу.
Ми думатимемо, як і куди "паркувати" Кримську платформу. Можливо, це буде високий сегмент в рамках ООН щовересня. Думатимемо над форматами,
– заявила заступниця міністра.
Джапарова: МЗС оперуватиме платформою
Джапарова зазначила, що саме на Міністерство закордонних справ поклали завдання – подальше оперування Кримської платформи, її міжнародного елементу.
За словами заступниці, вже можна побачити результати Кримської платформи:
- ухвалення стратегії;
- ухвалення закону про корінні народи;
- скасування спільної економічної зони;
- запуск фронт-офісу під Офісом постійного представника президента України в Криму.
Є дуже багато таких завдань. Я насправді дуже тішусь, мені здається, що це той момент, коли кількість переходить у якість,
– додала вона.
Фінансування платформи
Водночас Джапарова не сказала, яким є обсяг ресурсів, витрачених на проведення саміту. Міністерство згодом все підрахує.
"Фінансування всіх заходів йтиме через Міністерство культури та інформаційної політики. Ми зараз в процесі запуску всіх можливих процедур", – запевнила Джапарова.
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Також вона додала, що принципово, аби людина, яка приїхала на саміт, не просто послухала, але і прожила певні речі. Це хочуть реалізувати через мову культури, мистецьких, інтерактивних речей.
"У "Парковому" буде концентрат таких заходів, які ми готуємо з нашими партнерами", – підсумувала вона.
Коротко про Кримську платформу
- Створення Кримської платформи ще у вересні 2020 року анонсував Володимир Зеленський.
- Мета – консолідація сил щодо деокупації Криму.
- Вже 23 серпня 2021 року проведуть перший саміт. Відомо, що Євросоюз представить Жозеп Боррель, а США – міністр транспорту Пітер Буттіджедж.