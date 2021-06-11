Боррель наголосив, що має намір взяти участь у саміті разом з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Головний дипломат ЄС також висловив сподівання, що там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН.

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Я вітаю ініціативу президента (Володимира – 24 канал) Зеленського скликати саміт Кримської платформи, маю намір взяти в ньому участь разом із президентом (Євроради – 24 канал) Мішелем, і сподіваюся, там буде максимально широке представництво від країн-членів ООН,

– заявив Боррель.

Інформацію про те, що Боррель та Мішель візьмуть участь у саміті Кримської платформи, підтвердили також у МЗС України. Окрім того, як учасник саміту там заявлений виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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