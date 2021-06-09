Зеленський розповів Трюдо про ситуацію біля кордонів України. Президент наголосив, що Росія відвела лише невелику частину своїх військ та важкого озброєння.
До теми Підтримка суверенітету України ніколи не похитнеться, – Трюдо відповів Зеленському
Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад,
– сказав Зеленський.
Тому український лідер акцентував, що важливо зберегти міжнародний тиск на Росію.
Зеленський нагадав про небезпеку "Північного потоку-2"
Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" є політичною зброєю Росії. Він зазначив, що добудова газопроводу зміцнить Росію.
Трюдо підтвердив підтримку України
Трюдо підтвердив непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та солідарність у протидії агресії Росії.
Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну, – наголосив голова уряду Канади.
Інші теми розмови
- Політики також говорили про шлях України до НАТО.
- Крім того, приділили увагу координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака МАУ.
- Зеленський запросив Трюдо відвідати Київ, приїхавши на саміт Кримської платформи та взяти участь у заходах святкування 30 річниці незалежності України.