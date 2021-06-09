Зеленський розповів Трюдо про ситуацію біля кордонів України. Президент наголосив, що Росія відвела лише невелику частину своїх військ та важкого озброєння.

До теми Підтримка суверенітету України ніколи не похитнеться, – Трюдо відповів Зеленському

Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад,

– сказав Зеленський.

Тому український лідер акцентував, що важливо зберегти міжнародний тиск на Росію.

Зеленський нагадав про небезпеку "Північного потоку-2"

Зеленський наголосив, що "Північний потік-2" є політичною зброєю Росії. Він зазначив, що добудова газопроводу зміцнить Росію.

Трюдо підтвердив підтримку України

Трюдо підтвердив непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та солідарність у протидії агресії Росії.

Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну, – наголосив голова уряду Канади.

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