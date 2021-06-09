Зеленский рассказал Трюдо о ситуации возле границ Украины. Президент подчеркнул, что Россия отвела лишь небольшую часть своих войск и тяжелого вооружения.

К теме Поддержка суверенитета Украины никогда не пошатнется, – Трюдо ответил Зеленскому

Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч ушли назад,

– сказал Зеленский.

Поэтому украинский лидер акцентировал, что важно сохранить международное давление на Россию.

Зеленский напомнил об опасности "Северного потока-2"

Зеленский отметил, что "Северный поток-2" является политическим оружием России. Он отметил, что достройка газопровода укрепит Россию.

Трюдо подтвердил поддержку Украины

Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии России.

Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину, – подчеркнул глава правительства Канады.

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