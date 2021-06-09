Зеленский рассказал Трюдо о ситуации возле границ Украины. Президент подчеркнул, что Россия отвела лишь небольшую часть своих войск и тяжелого вооружения.
К теме Поддержка суверенитета Украины никогда не пошатнется, – Трюдо ответил Зеленскому
Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч ушли назад,
– сказал Зеленский.
Поэтому украинский лидер акцентировал, что важно сохранить международное давление на Россию.
Зеленский напомнил об опасности "Северного потока-2"
Зеленский отметил, что "Северный поток-2" является политическим оружием России. Он отметил, что достройка газопровода укрепит Россию.
Трюдо подтвердил поддержку Украины
Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии России.
Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину, – подчеркнул глава правительства Канады.
Другие темы разговора
- Политики также говорили о пути Украины в НАТО.
- Кроме того, уделили внимание координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбитии Ираном самолета МАУ.
- Зеленский пригласил Трюдо посетить Киев, приехав на саммит Крымской платформы и принять участие в мероприятиях празднования 30 годовщины независимости Украины.