Підтримка суверенітету України ніколи не похитнеться, – Трюдо відповів Зеленському
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відповів на звернення лідера України Володимира Зеленського. Трюдо запевнив його у непохитній підтримці України.
Джерело:твітер Джастіна Трюдо
Про це Трюдо написав у коментарі під постом Володимира Зеленського у твітері. Прем'єр Канади подякував українському лідеру за дзвінок.
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Трюдо зауважив, що радий працювати над побудовою міцного партнерства між Україною та Канадою.
Завжди добре доторкнутися до основи та працювати над побудовою міцного партнерства між нашими двома країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться,
– наголосив Трюдо.
Головне з розмови Зеленського та Трюдо
Телефонна розмова Зеленського і Трюдо відбулася 6 квітня. Президент України на тлі загострення на Донбасі попросив прем’єр-міністра Канади посприяти Україні для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.
- Український лідер подякував Джастіну Трюдо за послідовну підтримку України з боку Канади, яка є особливо цінною у такий непростий час.
- Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію, щоб запобігти подальшій ескалації.
- Він також додав, що допомога Канади в отриманні Плану дій щодо членства в НАТО стане "важливим сигналом підтримки з боку справжніх друзів".
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