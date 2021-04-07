Поддержка суверенитета Украины никогда не пошатнется, – Трюдо ответил Зеленскому
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на обращение лидера Украины Владимира Зеленского. Трюдо заверил его в непоколебимой поддержке Украины.
Источник:твиттер Джастина Трюдо
Об этом Трюдо написал в комментарии под постом Владимира Зеленского в твиттере. Премьер Канады поблагодарил украинского лидера за звонок.
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Трюдо отметил, что рад работать над построением прочного партнерства между Украиной и Канадой.
Всегда хорошо прикоснуться к основанию и работать над построением прочного партнерства между нашими двумя странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошатнется,
– подчеркнул Трюдо.
Главное из разговора Зеленского и Трюдо
Телефонный разговор Зеленского и Трюдо состоялся 6 апреля. Президент Украины на фоне обострения на Донбассе попросил премьер-министра Канады посодействовать Украине для получения Плана действий относительно членства в НАТО.
- Украинский лидер поблагодарил Джастина Трюдо за последовательную поддержку Украины со стороны Канады, которая особенно ценна в такое непростое время.
- Владимир Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
- Он также добавил, что помощь Канады в получении Плана действий относительно членства в НАТО станет "важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей".
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