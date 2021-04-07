Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на обращение лидера Украины Владимира Зеленского. Трюдо заверил его в непоколебимой поддержке Украины.

Об этом Трюдо написал в комментарии под постом Владимира Зеленского в твиттере. Премьер Канады поблагодарил украинского лидера за звонок.

Важно Генсек НАТО позвонил Зеленскому из-за обострения на Донбассе

Трюдо отметил, что рад работать над построением прочного партнерства между Украиной и Канадой.

Всегда хорошо прикоснуться к основанию и работать над построением прочного партнерства между нашими двумя странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не пошатнется,

– подчеркнул Трюдо.

Главное из разговора Зеленского и Трюдо

Телефонный разговор Зеленского и Трюдо состоялся 6 апреля. Президент Украины на фоне обострения на Донбассе попросил премьер-министра Канады посодействовать Украине для получения Плана действий относительно членства в НАТО.