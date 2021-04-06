Каждый день войны стоит нам жизней, – Зеленский поговорил с Трюдо
Владимир Зеленский 6 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Политики обсудили вопросы эскалации на Донбассе.
Источник:Офис Президента
Украинский лидер поблагодарил Джастина Трюдо за последовательную поддержку Украины со стороны Канады, которая особенно ценна в такое непростое время.
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Детали разговора Зеленского и Трюдо
Владимир Зеленский рассказал о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Они, как подчеркнул Зеленский, приводят к увеличению потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.
За время перемирия, с 27 июля 2020 года, из-за обстрелов на Донбассе погибло 28 воинов. Из них 24 – в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотичных людей, которые должны строить будущее Украины,
– отметил президент Украины.
Владимир Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
Также Владимир Зеленский:
- напомнил, что Украина ожидает как можно скорее получить План действий по членству в НАТО;
- поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных сил Украины;
- пригласил Джастина и Софи Трюдо на инаугурационный саммит Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года и на празднование 30-летия независимости Украины.
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