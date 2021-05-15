Еміне Джапарова повідомила, що Латвія створила депутатську групу Міжнародної Кримської платформи. Це зробили з метою підтримки України у питаннях деокупації Криму.

Ідеологиня Кримської платформи Джапарова подякувала партнерам з Латвії та голові комітету у закордонних справах Ріхарду Колсу.

Зауважте Це початок дієвої роботи щодо повернення нашого Криму, – Маркарова про Кримську платформу

Сьогодні Саеймом Латвії була створена депутатська група Міжнародної Кримської платформи для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах,

– наголосила політикиня.

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