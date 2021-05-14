США заявили про готовність долучитись до Кримської платформи. Також Вашингтон закликає інші країни, зокрема "Велику сімку" ще більше докласти зусиль задля тиску на Росію.

Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова. Уже багато країн підтвердили свою участь у саміті у Києві 23 серпня.

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США закликають G7 долучитись

Я дуже рада, що Сполучені Штати також заявили про свою готовність брати участь, більше того, закликають наших колег по G7 також долучатися. Я впевнена, що це стане початком дієвої роботи щодо повернення нашого Криму,

– розповіла Маркарова.

США – справжній друг, – Маркарова

За словами пані посол, США – не лише один із найважливіших стратегічних партнерів України, а й "справжній друг". Саме тому це питання і бентежить Росію, адже інші держави переходять від просто заяв до конкретних обговорень, як провести деокупацію Криму.

Хочу сказати, що Крим абсолютно незаконно анексований, Крим – це Україна. Тому попри стурбованість країни, яка анексувала Крим, дуже сподіваюся, що ми перейдемо до обговорень про те, яким чином ми повертаємо Крим додому,

– додала пані посол.