Це початок дієвої роботи щодо повернення нашого Криму, – Маркарова про Кримську платформу
США заявили про готовність долучитись до Кримської платформи. Також Вашингтон закликає інші країни, зокрема "Велику сімку" ще більше докласти зусиль задля тиску на Росію.
Джерело:Укрінформ
Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова. Уже багато країн підтвердили свою участь у саміті у Києві 23 серпня.
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США закликають G7 долучитись
Я дуже рада, що Сполучені Штати також заявили про свою готовність брати участь, більше того, закликають наших колег по G7 також долучатися. Я впевнена, що це стане початком дієвої роботи щодо повернення нашого Криму,
– розповіла Маркарова.
США – справжній друг, – Маркарова
За словами пані посол, США – не лише один із найважливіших стратегічних партнерів України, а й "справжній друг". Саме тому це питання і бентежить Росію, адже інші держави переходять від просто заяв до конкретних обговорень, як провести деокупацію Криму.
Хочу сказати, що Крим абсолютно незаконно анексований, Крим – це Україна. Тому попри стурбованість країни, яка анексувала Крим, дуже сподіваюся, що ми перейдемо до обговорень про те, яким чином ми повертаємо Крим додому,
– додала пані посол.
Зазначимо, що наприкінці квітня Держдеп США заявив, що приєднається до ініціативи щодо деокупації півострова. У Вашингтоні підтвердили підтримку суверенітету й територіальній цілісності України.
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Що відомо про Кримську платформу?
Це – міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові. Очікується, що форум відбудеться 23 серпня 2021 року – напередодні Дня незалежності України.До участі залучать лідерів іноземних держав, міністрів закордонних справ та оборони, парламентарів та експертів.
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