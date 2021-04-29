У США заявили, що приєднаються до Кримської платформи
США підтримують мирну ініціативу України "Кримська платформа" щодо деокупації півострова Там заявили, що готові приєднатися до неї.
Джерело:Укрінформ
США вітають нову ініціативу України. Про це заявили в офісі речника Держдепартаменту США, відповідаючи на інформаційний запит.
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Там запевнили, що із задоволенням очікують продовження співпраці з Україною, а також союзниками та партнерами.
Мовиться про припинення російської окупації Кримського півострова й агресії на сході України, додали у Держдепартаменті.
США підтверджують підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, включно з її територіальними водами,
– наголосили у відомстві.
Кримська платформа: що про це відомо
- Це – міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові.
- Її створення представив український президент Володимир Зеленський. Це відбувалося на 75 сесії Генасамблеї ООН.
- Проведення установчого саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року. Захід відбудеться у Києві.
- До участі залучать лідерів іноземних держав, міністрів закордонних справ та оборони, парламентарів та експертів.
- Таку ініціативу позитивно оцінюють міжнародні партнери України. Кримську платформу підтримали, зокрема у G7 та Євросоюзі.
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