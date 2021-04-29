США підтримують мирну ініціативу України "Кримська платформа" щодо деокупації півострова Там заявили, що готові приєднатися до неї.

США вітають нову ініціативу України. Про це заявили в офісі речника Держдепартаменту США, відповідаючи на інформаційний запит.

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Там запевнили, що із задоволенням очікують продовження співпраці з Україною, а також союзниками та партнерами.

Мовиться про припинення російської окупації Кримського півострова й агресії на сході України, додали у Держдепартаменті.

США підтверджують підтримку суверенітету й територіальній цілісності України, включно з її територіальними водами,

– наголосили у відомстві.

Зверніть увагу! Раніше у Меджлісі кримськотатарського народу заявили, що Росія шантажує держави, які приєднуються до Кримської платформи.

Кримська платформа: що про це відомо