У парламенті України розробляють низку документів щодо тимчасово окупованого Криму. Розглянути їх Верховна Рада планує до 18 травня – Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та до 23 серпня – коли має стартувати саміт Кримської платформи.

Про це повідомив голова парламентського міжфракційного об'єднання "Кримська платформа" Рустем Умеров. Нардеп від "Голосу" наголосив, що орієнтовно в пакет увійдуть близько 20 документів.

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Уже підготували першу тріаду законопроєктів

Деякі з законопроєктів, прогнозує Умеров, будуть ухвалені вже найближчим часом.

З них ми підготували першу тріаду законопроєктів – про корінні народи, про статус кримськотатарського народу, про внесення змін до Конституції України в частині питань Криму. Також є ідеї законопроєктів з водопостачання, про політв'язнів, про скасування вільної економічної зони,

– пояснив Умеров.

До кінця сесії можуть скасувати закон про вільну економічну зону "Крим"

Також у "Голосі" прогнозують, що вже до кінця чинної сесії Рада може скасувати закон про вільну економічну зону "Крим". Для цього уже створили робочу групу, яку і очолив Рустем Умеров.

Ми зараз завершуємо його обговорення на рівні фіскальних органів, і скоро будемо подавати до комітету рекомендацію зареєструвати його і розглянути в залі,

– розповів Умеров.

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Що передбачає закон про вільну економічну зону "Крим"

Документ ухвалила Верховна Рада 12 серпня 2014 року. У рамках вільної економічної зони діє вільна митна зона комерційного, сервісного та промислового типу. На цій території не стягують загальнодержавні податки та збір, а також податки на обов'язкове пенсійне страхування. Доходи, отримані резидентами вільної економічної зони, підлягають оподаткуванню, як іноземні.