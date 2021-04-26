В парламенте Украины разрабатывают ряд документов относительно временно оккупированного Крыма. Рассмотреть их Верховная Рада планирует к 18 мая – Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и к 23 августа – когда должен стартовать саммит Крымской платформы.

Об этом сообщил председатель парламентского межфракционного объединения "Крымская платформа" Рустем Умеров. Нардеп от "Голоса" отметил, что ориентировочно в пакет войдут около 20 документов.

К теме Россия шантажирует государства, которые присоединяются к Крымской платформе, – Чубаров

Уже подготовили первую триаду законопроектов

Некоторые из законопроектов, прогнозирует Умеров, будут приняты в ближайшее время.

Из них мы подготовили первую триаду законопроектов – о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа, о внесении изменений в Конституцию Украины в части вопросов Крыма. Также есть идеи законопроектов по водоснабжению, о политзаключенных, об отмене свободной экономической зоны,

– объяснил Умеров.

К концу сессии могут отменить закон о свободной экономической зоне "Крым"

Также в "Голосе" прогнозируют, что уже к концу действующей сессии Рада может отменить закон о свободной экономической зоне "Крым". Для этого уже создали рабочую группу, которую и возглавил Рустем Умеров.

Мы сейчас завершаем его обсуждение на уровне фискальных органов, и скоро будем подавать в комитет рекомендацию зарегистрировать его и рассмотреть в зале,

– рассказал Умеров.

Читайте также Полная реинтеграция Крыма продлится по меньшей мере 25 лет, – Резников

Что предусматривает закон о свободной экономической зоне "Крым"

Документ был принят Верховной Радой 12 августа 2014 года. В рамках свободной экономической зоны действует свободная таможенная зона коммерческого, сервисного и промышленного типа. На этой территории не взимают общегосударственные налоги и сбор, а также налоги на обязательное пенсионное страхование. Доходы, полученные резидентами свободной экономической зоны, подлежат налогообложению, как иностранные.