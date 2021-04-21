Росія шантажує держави, що приєднуються до Кримської платформи, – Чубаров
Президент Росії Володимир Путін ставить ультиматуми країнам, які хочуть взяти участь у Кримській платформі. Зокрема абсолютно негативно у Кремлі сприйняли ставлення до цього майданчика президента Туреччини Реджепа Ердогана.
Джерело:"Факти"
Є припущення, що під час недавньої розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Путін говорив про ігнорування Анкарою Кримської платформи. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
До речі Ердоган закликатиме іноземних лідерів приєднуватися до Кримської платформи
Ультиматуми від Росії
Росія, за словами Чубарова, прямо говорить, що вступ в Кримську платформу є проявом ворожості. Відтак, вона шантажує своїх партнерів, з якими пов'язана економічними зв'язками.
Російська дипломатія з усіма країнами починає розмову з переконань, а з деякими переходить на стиль ультиматуму,
– повідомив Чубаров.
Чубаров також підкреслив, що Росія роздратована нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського в Туреччину, а також результатами зустрічі.
На його думку, нещодавнє рішення Росії про обмеження польотів до Туреччини пов'язано з цим. "У мене немає сумнівів, що це роздратована реакція Москви на візит і його результати...", – повідомив глава Меджлісу.
Кримська платформа: головне
- Це – міжнародний майданчик для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові.
- Створення Кримської платформи представив на 75 сесії Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський.
- Перший саміт міжнародної Кримської платформи запланований напередодні Дня Незалежності України – 23 серпня 2021 року.
- Кримську платформу підтримали, зокрема голови МЗС країн G7.
- Зеленський під час зустрічей і бесід з міжнародними партнерами запрошує їх до участі в Кримській платформі. Наприклад, короля Йорданії та прем'єр-міністра Японії.
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