Міністри закордонних справ G7 підтримують суверенітет та територіальну цілісність України. Вони ще раз наголосили, що у конфлікті на Донбасі та ситуації в Криму Росія є стороною конфлікту, а не посердником.

Анексія Криму була незаконною, її ніколи не визнають. Про це мовилось у заяві міністрів.

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Заява міністрів G7

Застосовуючи силу проти територіальної цілісності України, Росія явно порушила міжнародне право.

У Великій сімці однозначно засудили тимчасову окупацію Росією Криму та порушення прав людини на півострові.

Росію закликали поважати свої міжнародні зобов'язання, дозволити доступ до міжнародних спостерігачів та негайно звільнити політв'язнів.

Міністри привітали Кримську платформу, яку ініціює Україна.

Також дипломати виступили проти дестабілізації ситуації на Донбасі. Зауважили, що повна імплементація Мінських угод – це шлях до миру. Ще раз наголосили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

Як відреагувала Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що це сильний сигнал для України та засудження агресії Росії. Він відзначив міцну підтримку Кримської платформи та зауважив, що виправдати окупацію Криму ніколи не вдасться.

Президент Володимир Зеленський також привітав заяву, назвавши її справжнім жестом дружби.

Зверніть увагу! 18 березня минають 7 роковини з часу, коли російські окупанти вкрали Крим та оголосили його нібито своїм.

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