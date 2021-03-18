Министры иностранных дел G7 поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Они еще раз подчеркнули, что в конфликте на Донбассе и ситуации в Крыму Россия является стороной конфликта, а не посердником.

Аннексия Крыма была незаконной, ее никогда не признают. Об этом говорилось в заявлении министров.

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Заявление министров G7

Применяя силу против территориальной целостности Украины, Россия явно нарушила международное право.

В Большой семерке однозначно осудили временную оккупацию Россией Крыма и нарушения прав человека на полуострове.

Россию призвали уважать свои международные обязательства, разрешить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить политзаключенных.

Министры приветствовали Крымскую платформу, которую инициирует Украины.

Также дипломаты выступили против дестабилизации ситуации на Донбассе. Заметили, что полная имплементация Минских соглашений – это путь к миру. Еще раз подчеркнули, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.

Как отреагировала Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что это сильный сигнал для Украины и осуждения агрессии России. Он отметил прочную поддержку Крымской платформы и заметил, что оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся.

Президент Владимир Зеленский также приветствовал заявление, назвав ее настоящим жестом дружбы.

Обратите внимание! 18 марта наступила 7 годовщину со времени, когда российские оккупанты украли Крым и объявили его якобы своим.

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