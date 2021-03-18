Россия является стороной конфликта, а не посредником, – министры G7 о Донбассе и Крыме
Министры иностранных дел G7 поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Они еще раз подчеркнули, что в конфликте на Донбассе и ситуации в Крыму Россия является стороной конфликта, а не посердником.
Источник:gov.uk
Аннексия Крыма была незаконной, ее никогда не признают. Об этом говорилось в заявлении министров.
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Заявление министров G7
- Применяя силу против территориальной целостности Украины, Россия явно нарушила международное право.
- В Большой семерке однозначно осудили временную оккупацию Россией Крыма и нарушения прав человека на полуострове.
- Россию призвали уважать свои международные обязательства, разрешить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить политзаключенных.
- Министры приветствовали Крымскую платформу, которую инициирует Украины.
- Также дипломаты выступили против дестабилизации ситуации на Донбассе. Заметили, что полная имплементация Минских соглашений – это путь к миру. Еще раз подчеркнули, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником.
Как отреагировала Украина
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что это сильный сигнал для Украины и осуждения агрессии России. Он отметил прочную поддержку Крымской платформы и заметил, что оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся.
- Президент Владимир Зеленский также приветствовал заявление, назвав ее настоящим жестом дружбы.
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