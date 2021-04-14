Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою. Він запросив його до участі у Кримській платформі 23 серпня.

Президент поінформував очільника уряду Японії про загострення ситуації на Сході України. Зеленський розповів про збільшення концентрації російських військ біля кордонів України.

Зверніть увагу Колишній радник Путіна назвав ймовірні дати, коли слід чекати нападу Росії

Інші деталі розмови з прем'єром Японії

Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він наголосив, що підтримка з боку Великої сімки, зокрема Японії, є надзвичайно важливою для України.

Йосіхіде Суга запевнив, що японська сторона уважно відстежує розвиток подій, і висловив усебічну підтримку Україні.

Президент України запросив Прем’єр-міністра Японії долучитися до урочистостей з нагоди Дня Незалежності та до роботи саміту Кримської платформи.

З ким Зеленський говорив раніше про ескалацію на Донбасі