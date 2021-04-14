Зеленский поговорил о Донбассе с премьером Японии и пригласил его в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Йосихиде Сугой. Он пригласил его к участию в Крымской платформе 23 августа.
Источник:Офис Президента
Президент проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации на востоке Украины. Зеленский рассказал об увеличении концентрации российских войск возле границ Украины.
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Другие детали разговора с премьером Японии
Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что поддержка со стороны Большой семерки, в частности Японии, является чрезвычайно важной для Украины.
Йосихиде Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украине.
Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы.
С кем Зеленский говорил ранее об эскалации на Донбассе
- Один из самых ожидаемых и сенсационных разговоров Зеленского состоялся с главой США Джозефом Байденом. Джо Байден подчеркнул, что США не оставят Украину без поддержки.
- 6 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
- В этот же день Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
- 10 апреля Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом. Он провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, во время которой они обсудили обострение на Донбассе. Глава Турции заявил, что готов поддержать Украину в этом вопросе.
- 13 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Президент Украины выразил поддержку королю во время государственного переворота, а тот поддержал стремление Украины к обеспечению мира на Донбассе.
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