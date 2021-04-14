Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Йосихиде Сугой. Он пригласил его к участию в Крымской платформе 23 августа.

Президент проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации на востоке Украины. Зеленский рассказал об увеличении концентрации российских войск возле границ Украины.

Обратите внимание Бывший советник Путина назвал вероятные даты, когда следует ждать нападения России

Другие детали разговора с премьером Японии

Зеленский поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что поддержка со стороны Большой семерки, в частности Японии, является чрезвычайно важной для Украины.

Йосихиде Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украине.

Президент Украины пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня Независимости и к работе саммита Крымской платформы.

С кем Зеленский говорил ранее об эскалации на Донбассе

Важно! 13 апреля об эскалации на Донбассе по телефону поговорили Путин и Байден. Лидер США призвал Путина снизить градус эскалации и предложил встретиться в ближайшее время тет-а-тет.