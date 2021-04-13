Зеленский провел переговоры с королем Иордании
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Президент Украины выразил поддержку королю и заверил его в обеспечении стабильности и безопасности Иордании.
Источник:Офис Президента
Абдалла II поблагодарил Зеленского за поддержку и заявил, что готов к развитию отношений между Украиной и Иорданией. В то же время король поддержал стремление украинского государства к обеспечению мира на Донбассе.
Читайте также Зеленский выразил поддержку королю Иордании
О чем говорили лидеры стран
Зеленский и Абдалла II обсудили углубление взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере. По словам Зеленского, Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании.
Готовы рассмотреть возможность использования именно Иордании для экспорта отечественных товаров,
– отметил Владимир Зеленский.
К теме Игра престолов в Иордании: как монархия пережила попытку переворота
Еще одной темой разговора лидеров стран стало противодействие пандемии COVID-19 и борьба с ее последствиями. Президент Украины отметил, что это требует согласованных усилий всех государств мира.
"Между Украиной и Иорданией – активный диалог и поиск новых форм взаимодействия", – отметил глава государства.
Также Зеленский поздравил Абдаллу II с началом священного для всех мусульман месяца Рамадан и пригласил на празднование 30-летия Независимости Украины.
Попытка переворота в Иордании: коротко
- Власти Иордании в начале апреля 2021 года вроде бы разоблачили попытку государственного переворота в стране. В частности, против короля Абдаллы II готовили заговор.
- В результате под стражу взяли более 20 человек. Из-за таких событий в стране также ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы бин Хусейна.
- МИД Иордании заявило, что наследный принц готовил госпереворот в сговоре с другими государствами.
- Король Иордании Абдалла II и бывший кронпринц Хамза бен Хусейн 11 апреля появились вместе на публике.
Поделиться новостью