Владимир Зеленский провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II ибн Аль-Хусейном. Президент Украины выразил поддержку королю и заверил его в обеспечении стабильности и безопасности Иордании.

Абдалла II поблагодарил Зеленского за поддержку и заявил, что готов к развитию отношений между Украиной и Иорданией. В то же время король поддержал стремление украинского государства к обеспечению мира на Донбассе.

Читайте также Зеленский выразил поддержку королю Иордании

О чем говорили лидеры стран

Зеленский и Абдалла II обсудили углубление взаимодействия двух стран в торгово-экономической сфере. По словам Зеленского, Украина готова обеспечить продовольственную безопасность Иордании.

Готовы рассмотреть возможность использования именно Иордании для экспорта отечественных товаров,

– отметил Владимир Зеленский.

К теме Игра престолов в Иордании: как монархия пережила попытку переворота

Еще одной темой разговора лидеров стран стало противодействие пандемии COVID-19 и борьба с ее последствиями. Президент Украины отметил, что это требует согласованных усилий всех государств мира.

"Между Украиной и Иорданией – активный диалог и поиск новых форм взаимодействия", – отметил глава государства.

Также Зеленский поздравил Абдаллу II с началом священного для всех мусульман месяца Рамадан и пригласил на празднование 30-летия Независимости Украины.

Попытка переворота в Иордании: коротко