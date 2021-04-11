Шаг примирения: король Иордании и бывший кронпринц появились вместе на публике
Король Иордании Абдалла II и бывший кронпринц Хамза бен Хусейн появились вместе на публике. Это их первое совместное появление после того, как в стране состоялась попытка государственного переворота.
Источник:The Times of Israel
Они приняли участие в церемонии, которая посвящена 100-летию независимости Хашимитского королевства. Несмотря на это, остается не понятно, решили ли они разногласия между собой.
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Монарх и другие члены королевской семьи клали венки к мемориалу неизвестному солдату и гробницам королевских семей во дворце Рагдан в Аммане.
Церемония к 100-летию независимости Хашимитского королевства / Фото Associated Press
Хамза бен Хусейн поклялся в верности королю после того, как военные предупредили его о действиях, которые, по их мнению, подрывали безопасность и стабильность Иордании.
Абдала II и Хамза бен Хусейн появились вместе на публике: смотрите видео The Jerusalem post
Что известно о попытке переворота в Иордании
- В начале апреля власти Иордании якобы разоблачили попытку государственного переворота в стране. Заговор готовили против короля Абдаллы II.
- Из-за подозрения под стражу взяли более 20 человек, в том числе ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы бин Хусейна.
- Через несколько дней король заявил, что мятежа не будет, а Хамза находится под его опекой с семьей во дворце.
- Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою поддержку Абдалле II.
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