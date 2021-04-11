Король Иордании Абдалла II и бывший кронпринц Хамза бен Хусейн появились вместе на публике. Это их первое совместное появление после того, как в стране состоялась попытка государственного переворота.

Они приняли участие в церемонии, которая посвящена 100-летию независимости Хашимитского королевства. Несмотря на это, остается не понятно, решили ли они разногласия между собой.

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Монарх и другие члены королевской семьи клали венки к мемориалу неизвестному солдату и гробницам королевских семей во дворце Рагдан в Аммане.



Церемония к 100-летию независимости Хашимитского королевства / Фото Associated Press

Хамза бен Хусейн поклялся в верности королю после того, как военные предупредили его о действиях, которые, по их мнению, подрывали безопасность и стабильность Иордании.

Абдала II и Хамза бен Хусейн появились вместе на публике: смотрите видео The Jerusalem post

Что известно о попытке переворота в Иордании