В Иордании 3 апреля якобы разоблачили попытку государственного переворота. Заговор готовили против короля Абдаллы II.

Из-за подозрения взяли под стражу 20 человек. Кроме того, ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы бин Хусейна. Об этом издание сообщило, ссылаясь на источники в разведке.

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Где находится принц Хамза

Хамзе пришлось оставаться в его дворце в Аммане, пока продолжается расследование возможного заговора против короля Абдаллы II. Однако принца под стражу не отправляли.

Военные прибыли во дворец и попросили принца воздержаться от поездок, а также ничего не публиковать в соцсетях.

Кто такой Хамза бин Хусейн?

Это Это принц из династии Хашимитов. Он – сын короля Хусейна ибн Талала и его жены королевы Нур, поэтому является сводным братом короля Абдаллы. Был принцем Иордании с 1999 по 2004 годы. Хамза имеет звание полковника Вооруженных сил Иордании.

Кого подозревают в заговоре против короля

В причастности к заговору подозревают по меньшей мере одну королевскую семью, вождей племен и представителей органов безопасности Иордании.

Кроме того, в разведке заверили, что планируют дополнительные аресты.

В настоящее время под стражу взяли члена королевской семьи Шарифа Хасана и экс-чиновника Королевского хашимитского суда Бассема Авадулла.

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