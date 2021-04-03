У Йорданії 3 квітня начебто викрили спробу державного перевороту. Змову готували проти короля Абдалли II. Підозрюють низку високопосадовців.

Через підозру взяли під варту 20 людей. Крім того, обмежили пересування сина екскороля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна. Про це видання повідомило, посилаючись на джерела у розвідці.

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Де перебуває принц Хамза

Хамзі довелось залишатися в його палаці в Аммані, поки триває розслідування можливої змови проти короля Абдалли II. Однак принца під варту не відправляли.

Військові прибули до палацу та попросили принца утриматися від поїздок, а також нічого не публікувати в соцмережах.

Хто такий Хамза бін Хусейн? Це Це принц з династії хашимітів. Він – син короля Хусейна ібн Талала і його дружини королеви Нур, тож є зведеним братом короля Абдалли. Був принцом Йорданії з 1999 по 2004 роки. Хамза має звання полковника збройних сил Йорданії.