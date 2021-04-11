Крок примирення: король Йорданії та колишній кронпринц з'явилися разом на публіці
Король Йорданії Абдалла ІІ та колишній кронпринц Хамза бен Хусейн з'явились разом на публіці. Це їхня перша спільна поява після того, як у країні відбулась спроба державного перевороту.
Джерело:The Times of Israel
Вони взяли участь в церемонії, яка присвячена 100-річчю незалежності Хашимітського королівства. Попри це, залишається не зрозуміло, чи розв'язали вони розбіжності між собою.
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Монарх та інші члени королівської родини клали вінки до меморіалу невідомому солдату та гробниць королівських родин в палаці Рагдан в Аммані.
Церемонія до 100-річчя незалежності Хашимітського королівства / Фото Associated Press
Хамза бен Хусейн поклявся у вірності королю після того, як військові попередили його про дії, які, на їхню думку, підривали безпеку та стабільність Йорданії.
Абдалла ІІ і Хамза бен Хусейн з'явились разом на публіці: дивіться відео The Jerusalem post
Що відомо про спробу перевороту в Йорданії
- На початку квітня влада Йорданії начебто викрила спробу державного перевороту у країні. Змову готували проти короля Абдалли II.
- Через підозру під варту взяли понад 20 людей, зокрема обмежили пересування сина екскороля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна.
- Через декілька днів король заявив, що заколоту не буде, а Хамза перебуває під його опікою з родиною в палаці.
- Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський висловив свою підтримку Абдаллі ІІ.
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