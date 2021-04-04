В Йорданії за підозрою в причетності до спроби державного перевороту в країні арештували понад 20 осіб. Серед них, за попередніми даними, перші високопосадовці Йорданії та навіть екснаслідний принц Хамза бін Хусейн.

Як пише Washington Post з посиланням на власні джерела у розвідці, принц Хамза бін Хусейн також перебуває під вартою.

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В Йорданії 3 квітня начебто викрили спробу державного перевороту. Змову готували проти короля Абдалли II.

державного перевороту. Змову готували Так, під вартою опинилися понад 20 людей, переважно це – високопосадовці. Саме їх підозрюють у вчиненні держперевороту.

Крім того, силовики обмежили пересування сина екскороля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна. Військові попросили його утриматися від поїздок, а також нічого не публікувати в соцмережах.

До чого тут принц Хамза бін Хусейн

Правоохоронці вважають його одним з авторів плану повалення старшого зведеного брата, короля Абдалли II. Водночас національне йорданське агентство новин Petra спростувало арешт екскронпринца та повідомило про затримання кількох високопоставлених офіцерів. Ймовірно, під вартою опинилися:

колишній радник короля Абдалли II;

ексміністр фінансів Бесама Ібрагіма Авадалли.

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Що про це каже сам принц

Хамза бін Хусейн підтвердив, що перебуває під домашнім арештом. Йому заборонено виходити на вулицю і спілкуватися з людьми. Колишній наслідний принц заявив, що в країні ніхто не може висловлювати думку з будь-якого питання, "щоб не зіткнутися з погрозами, цькуванням, арештами та муками".

Принц у відеозверненні, переданому BBC, заперечив свою участь у заколоті та висловив думку, що його переслідування пов'язане із розкриттям ним корупції у вищих ешелонах влади Йорданії.