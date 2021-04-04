Під арештом понад 20 осіб: деталі спроби держперевороту в Йорданії
В Йорданії за підозрою в причетності до спроби державного перевороту в країні арештували понад 20 осіб. Серед них, за попередніми даними, перші високопосадовці Йорданії та навіть екснаслідний принц Хамза бін Хусейн.
Джерело:Washington Post
Як пише Washington Post з посиланням на власні джерела у розвідці, принц Хамза бін Хусейн також перебуває під вартою.
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Деталі про спробу держперевороту в Йорданії
- В Йорданії 3 квітня начебто викрили спробу державного перевороту. Змову готували проти короля Абдалли II.
- Так, під вартою опинилися понад 20 людей, переважно це – високопосадовці. Саме їх підозрюють у вчиненні держперевороту.
Крім того, силовики обмежили пересування сина екскороля Хусейна принца Хамзи бін Хусейна. Військові попросили його утриматися від поїздок, а також нічого не публікувати в соцмережах.
До чого тут принц Хамза бін Хусейн
Правоохоронці вважають його одним з авторів плану повалення старшого зведеного брата, короля Абдалли II. Водночас національне йорданське агентство новин Petra спростувало арешт екскронпринца та повідомило про затримання кількох високопоставлених офіцерів. Ймовірно, під вартою опинилися:
- колишній радник короля Абдалли II;
- ексміністр фінансів Бесама Ібрагіма Авадалли.
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Що про це каже сам принц
Хамза бін Хусейн підтвердив, що перебуває під домашнім арештом. Йому заборонено виходити на вулицю і спілкуватися з людьми. Колишній наслідний принц заявив, що в країні ніхто не може висловлювати думку з будь-якого питання, "щоб не зіткнутися з погрозами, цькуванням, арештами та муками".
Принц у відеозверненні, переданому BBC, заперечив свою участь у заколоті та висловив думку, що його переслідування пов'язане із розкриттям ним корупції у вищих ешелонах влади Йорданії.
Хто такий Хамза бін Хусейн?Це принц з династії хашимітів. Він – син короля Хусейна ібн Талала і його дружини королеви Нур, тож є зведеним братом короля Абдалли ІІ. Хамза бін Хусейн принцом Йорданії з 1999 по 2004 роки.
У листопаді 2020 року король Йорданії Абдалла II позбавив свого брата Хамзу бін Аль-Хусейна титулу принца-наступника. Своє рішення король пояснив тим, що цей титул не дозволяв його братові "брати на себе деякі обов'язки".
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