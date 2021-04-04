В Иордании по подозрению в причастности к попытке государственного переворота в стране арестовали более 20 человек. Среди них, по предварительным данным, первые чиновники Иордании и даже экс-наследник принц Хамза бин Хусейн.

Как пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники в разведке, принц Хамза бин Хусейн также находится под стражей.

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Детали о попытке госпереворота в Иордании

В Иордании 3 апреля якобы пресекли попытку государственного переворота. Заговор готовили против короля Абдаллы II.

государственного переворота. Заговор готовили Да, под стражей оказались более 20 человек, в основном это – чиновники. Именно их подозревают в совершении госпереворота.

Кроме того, силовики ограничили передвижение сына экс-короля Хусейна принца Хамзы бин Хусейна. Военные попросили его воздержаться от поездок, а также ничего не публиковать в соцсетях.

При чем тут принц Хамза бин Хусейн

Правоохранители считают его одним из авторов плана свержения старшего сводного брата, короля Абдаллы II. В то же время национальное иорданское агентство новостей Petra опровергло арест экс-кронпринца и сообщило о задержании нескольких высокопоставленных офицеров. Вероятно, под стражей оказались:

бывший советник короля Абдаллы II,

экс-министр финансов Бесама Ибрагим Авадалла.

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Что об этом говорит сам принц

Хамза бин Хусейн подтвердил, что находится под домашним арестом. Ему запрещено выходить на улицу и общаться с людьми. Бывший наследный принц заявил, что в стране никто не может выражать мнение по любому вопросу, "чтобы не столкнуться с угрозами, травлей, арестами и муками".

Принц в видеообращении, переданному BBC, возразил свое участие в мятеже и выразил мнение, что его преследование связано с раскрытием ним коррупции в высших эшелонах власти Иордании.