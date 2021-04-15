Ердоган закликатиме іноземних лідерів приєдуватися до Кримської платформи
Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган поспілкувався з Мустафою Джемілєвим, лідером кримськотатарського народу. Вони обговорили, зокрема, створення Кримської платформи.
Джерело:"Крим. Реалії"
Турецький президент запевнив Джемілєва, що посприяє залученню до платформи додаткових учасників. Мовиться про лідерів країн ісламського світу.
Раніше Росія продовжила Джемілєву заборону на в'їзд до Криму ще на 15 років
Лідер кримськотатарського народу зауважив, що подякував Ердогану за тверду позицію щодо Кримської платформи. При цьому, звернув увагу, що цього недостатньо.
Треба, аби Туреччина використовувала свій вплив у країнах третього світу, ісламських країнах, щоб вони теж приєдналися до Кримської платформи,
– пояснив він.
"Ще до саміту (у травні 2021 року – 24 канал) в нас буде кілька поїздок в ісламські країни. Ердоган обіцяв нам щодо цього тверду підтримку", – додав Джемілєв.
Ердоган про Кримську платформу
Джемілєв цінує підтримку Туреччини
Джемілєв наголосив, що вважає участь самої Туреччини у "Кримській платформі" дуже важливою. Адже цю країну можна назвати лідером Чорноморського басейну.
"Туреччина вдвічі більша ніж Україна й при цьому у 5 разів перевершує її за ВНП. Вона має найчисленнішу в Європі армію – близько 400 000 військових", – пояснив він.
Кримська платформа: що варто знати
- Це – міжнародна платформа для обговорення з партнерами деокупації Криму та захисту прав людини на півострові.
- Створення Кримської платформи представив на 75 сесії Генасамблеї ООН представив президент Володимир Зеленський.
- Проведення установчого саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року. Захід відбудеться у Києві.
- До участі залучать лідерів іноземних держав, міністрів закордонних справ та оборони, парламентарів та експертів.
- Кримську платформу підтримали, зокрема голови МЗС країн G7. Раніше ініціативу України позитивно оцінили й у Євросоюзі.
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