Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган поспілкувався з Мустафою Джемілєвим, лідером кримськотатарського народу. Вони обговорили, зокрема, створення Кримської платформи.

Турецький президент запевнив Джемілєва, що посприяє залученню до платформи додаткових учасників. Мовиться про лідерів країн ісламського світу.

Раніше Росія продовжила Джемілєву заборону на в'їзд до Криму ще на 15 років

Лідер кримськотатарського народу зауважив, що подякував Ердогану за тверду позицію щодо Кримської платформи. При цьому, звернув увагу, що цього недостатньо.

Треба, аби Туреччина використовувала свій вплив у країнах третього світу, ісламських країнах, щоб вони теж приєдналися до Кримської платформи,

– пояснив він.

"Ще до саміту (у травні 2021 року – 24 канал) в нас буде кілька поїздок в ісламські країни. Ердоган обіцяв нам щодо цього тверду підтримку", – додав Джемілєв.

Ердоган про Кримську платформу

Напередодні, 10 квітня, Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі. Той підкреслив, що Туреччина готова підтримати Україну та не визнає Крим російським. "Для нас є історичним обов'язком підвищувати стандарти життя кримських татар, які були змушені залишити свою Батьківщину", – зазначив турецький лідер.

Джемілєв цінує підтримку Туреччини

Джемілєв наголосив, що вважає участь самої Туреччини у "Кримській платформі" дуже важливою. Адже цю країну можна назвати лідером Чорноморського басейну.

"Туреччина вдвічі більша ніж Україна й при цьому у 5 разів перевершує її за ВНП. Вона має найчисленнішу в Європі армію – близько 400 000 військових", – пояснив він.

Кримська платформа: що варто знати