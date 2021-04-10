Туреччина не збирається визнавати Крим російським, – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна не визнає окупацію Криму Російською Федерацією. Окрім цього, він підтримує створення Кримської платформи.
Джерело:24 канал
Таку думку турецький президент озвучив під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським. За його словами, вони надалі будуть підтримувати кримськотатарський народ.
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"Туреччина рішуче захищає територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України. Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати окупацію Криму", – заявив він.
Що сказав Ердоган про Кримську платформу
Президент Туреччини сказав, вони підтримують ініціативу – Кримську платформу – яка спрямована об'єднати землі України.
"Бажаємо, щоб Кримська платформа стала для кримських татар та всієї України приводом для всього найкращого. Для нас є історичним обов'язком підвищувати стандарти життя кримських татар, які були змушені залишити свою Батьківщину", – додав Ердоган.
Що таке Кримська платформа?Відповідний захід, на якому мають обговорити питання щодо деокупації та реінтеграції Криму. Його ініціював Володимир Зеленський у вересні 2020 року.
Про свою готовність приєднатись до платформ заявили деякі країни Євросоюзу, зокрема Франція та Словаччина. Голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що до обговорення запросять й Росію.
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Окрім цього, президенти Туреччини та України обговорили ситуацію на Сході України. "Ми віримо, що ситуацію на Сході необхідно вирішувати в мирний спосіб, в рамках міжнародного законодавства, щоб зберегти територіальну цілісність", – додав Реджеп Ердоган.
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