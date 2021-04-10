Турция не собирается признавать Крым российским, – Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не признает оккупацию Крыма Российской Федерацией. Кроме этого, он поддерживает создание Крымской платформы.
Источник:24 канал
Такое мнение турецкий президент озвучил во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским. По его словам, они в дальнейшем будут поддерживать крымскотатарский народ.
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Турция мощно защищает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать оккупацию Крыма", – заявил он.
Что сказал Эрдоган о Крымской платформе
Президент Турции сказал, что они поддерживают инициативу – Крымскую платформу – которая направлена объединить земли Украины.
"Желаем, чтобы Крымская платформа стала для крымских татар и всей Украины поводом для всего наилучшего. Для нас является исторической обязанностью повышать стандарты жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою Родину", – добавил Эрдоган.
Что такое Крымская платформа?
Соответствующее мероприятие, на котором должны обсудить вопрос о деоккупации и реинтеграции Крыма. Его инициировал Владимир Зеленский в сентябре 2020 года.
О своей готовности присоединиться к платформе заявили некоторые страны Евросоюза, в частности Франция и Словакия. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что к обсуждению пригласят и Россию.
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Кроме этого, президенты Турции и Украины обсудили ситуацию на Востоке Украины. "Мы верим, что ситуацию на Востоке необходимо решать мирным способом, в рамках международного законодательства, чтобы сохранить территориальную целостность", – добавил Реджеп Эрдоган.
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