Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с Мустафой Джемилевым, лидером крымскотатарского народа. Они обсудили, в частности, создание Крымской платформы.

Турецкий президент заверил Джемилева, что поспособствует привлечению к платформе дополнительных участников. Говорится о лидерах стран исламского мира.

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Лидер крымских татар отметил, что поблагодарил Эрдогана за твердую позицию в отношении Крымской платформы. При этом, обратил внимание, что этого недостаточно.

Надо, чтобы Турция использовала свое влияние в странах третьего мира, исламских странах, чтобы они присоединились к Крымской платформе,

– пояснил он.

"Еще до саммита (в мае 2021 года – 24 канал) у нас будет несколько поездок в исламские страны. Эрдоган обещал нам в этом твердую поддержку", – добавил Джемилев.

Эрдоган о Крымской платформе

Накануне, 10 апреля, Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре. Тот подчеркнул, что Турция готова поддержать Украину и не признает Крым российским. "Для нас историческим долгом повышать стандарты жизни крымских татар, которые были вынуждены покинуть свою родину", – отметил турецкий лидер.

Джемилев ценит поддержку Турции

Джемилев отметил, что считает участие самой Турции в "Крымской платформе" очень важной. Ведь эту страну можно назвать лидером Черноморского бассейна.

"Турция вдвое больше, чем Украина и при этом в 5 раз превосходит ее по ВНП. Она имеет самую многочисленную в Европе армию, около 400 000 военных", –пояснил он.

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