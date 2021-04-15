Эрдоган будет призывать иностранных лидеров присоединяться к Крымской платформе
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с Мустафой Джемилевым, лидером крымскотатарского народа. Они обсудили, в частности, создание Крымской платформы.
Турецкий президент заверил Джемилева, что поспособствует привлечению к платформе дополнительных участников. Говорится о лидерах стран исламского мира.
Ранее Россия продлила Джемилеву запрет на въезд в Крым еще на 15 лет
Лидер крымских татар отметил, что поблагодарил Эрдогана за твердую позицию в отношении Крымской платформы. При этом, обратил внимание, что этого недостаточно.
Надо, чтобы Турция использовала свое влияние в странах третьего мира, исламских странах, чтобы они присоединились к Крымской платформе,
– пояснил он.
"Еще до саммита (в мае 2021 года – 24 канал) у нас будет несколько поездок в исламские страны. Эрдоган обещал нам в этом твердую поддержку", – добавил Джемилев.
Эрдоган о Крымской платформе
Джемилев ценит поддержку Турции
Джемилев отметил, что считает участие самой Турции в "Крымской платформе" очень важной. Ведь эту страну можно назвать лидером Черноморского бассейна.
"Турция вдвое больше, чем Украина и при этом в 5 раз превосходит ее по ВНП. Она имеет самую многочисленную в Европе армию, около 400 000 военных", –пояснил он.
Крымская платформа: что следует знать
- Это – международная платформа для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма и защиты прав человека на полуострове.
- Создание Крымской платформы представил на 75 сессии Генассамблеи ООН украинский президент Владимир Зеленский.
- Проведение учредительного саммита Крымской платформы запланировано на май 2021 года. Мероприятие состоится в Киеве.
- К участию привлекут лидеров иностранных государств, министров иностранных дел и обороны, парламентариев и экспертов.
- Крымскую платформу поддержали, в частности главы МИД стран G7. Ранее инициативу Украины положительно оценили и в Евросоюзе.
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