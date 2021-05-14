США заявили о готовности присоединиться к Крымской платформе. Также Вашингтон призывает другие страны, в частности "Большую семерку" еще больше приложить усилий для давления на Россию.

Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Уже многие страны подтвердили свое участие в саммите в Киеве 23 августа.

К теме В День победы над нацизмом США призвали Россию вернуть Украине Крым

США призывают G7 присоединиться

Я очень рада, что Соединенные Штаты также заявили о своей готовности участвовать, более того, призывают наших коллег по G7 также участвовать. Я уверена, что это станет началом эффективной работы по возврату нашего Крыма,

– рассказала Маркарова.

США – настоящий друг, – Маркарова

По словам госпожи посол, США – не только один из важнейших стратегических партнеров Украины, но и "настоящий друг". Именно поэтому этот вопрос и смущает Россию, ведь другие государства переходят от просто заявлений к конкретным обсуждениям, как провести деоккупацию Крыма.

Хочу сказать, что Крым абсолютно незаконно аннексирован, Крым – это Украина. Поэтому несмотря на обеспокоенность страны, которая аннексировала Крым, очень надеюсь, что мы перейдем к обсуждениям о том, каким образом мы возвращаем Крым домой,

– добавила посол.

Отметим, что в конце апреля Госдеп США заявил, что присоединится к инициативе по деоккупации полуострова. В Вашингтоне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стоит прочитать Анджей Дуда подтвердил свое участие в саммите Крымская платформа