Это начало эффективной работы по возврату нашего Крыма, – Маркарова о Крымской платформе
США заявили о готовности присоединиться к Крымской платформе. Также Вашингтон призывает другие страны, в частности "Большую семерку" еще больше приложить усилий для давления на Россию.
Источник:Укринформ
Об этом сообщила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Уже многие страны подтвердили свое участие в саммите в Киеве 23 августа.
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США призывают G7 присоединиться
Я очень рада, что Соединенные Штаты также заявили о своей готовности участвовать, более того, призывают наших коллег по G7 также участвовать. Я уверена, что это станет началом эффективной работы по возврату нашего Крыма,
– рассказала Маркарова.
США – настоящий друг, – Маркарова
По словам госпожи посол, США – не только один из важнейших стратегических партнеров Украины, но и "настоящий друг". Именно поэтому этот вопрос и смущает Россию, ведь другие государства переходят от просто заявлений к конкретным обсуждениям, как провести деоккупацию Крыма.
Хочу сказать, что Крым абсолютно незаконно аннексирован, Крым – это Украина. Поэтому несмотря на обеспокоенность страны, которая аннексировала Крым, очень надеюсь, что мы перейдем к обсуждениям о том, каким образом мы возвращаем Крым домой,
– добавила посол.
Отметим, что в конце апреля Госдеп США заявил, что присоединится к инициативе по деоккупации полуострова. В Вашингтоне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Что известно о Крымской платформе?Это – международная платформа для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма и защиты прав человека на полуострове. Ожидается, что форум состоится 23 августа 2021 года – накануне Дня независимости Украины. К участию привлекут лидеров иностранных государств, министров иностранных дел и обороны, парламентариев и экспертов.
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